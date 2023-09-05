В 2022 году Ювентус приобрёл у Фрозиноне центрального защитника Федерико Гатти за 5,4 млн евро, подписав с ним контракт до лета 2027 года. В прошлом сезоне игрок продемонстрировал серьёзный прогресс и заинтересовал своими выступлениями ряд клубов АПЛ.

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Несмотря на интерес из Англии, Гатти отклонил несколько предложений, одно из которых исходило от Эвертона. Федерико сделал это, несмотря на то, что является одним из наиболее низкооплачиваемых игроков Ювентуса. Туринский клуб оценил такой жест, информирует Tuttosport. Сообщается, что боссы "бьянконери" предложили Гатти продлить соглашение до лета 2028 года с увеличением зарплаты.

Сейчас Федерико находится в лазарете. В матче с Эмполи он вывихнул лодыжку.

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