У 2022 році Ювентус придбав у Фрозіноне центрального захисника Федеріко Гатті за 5,4 млн євро, підписавши з ним контракт до літа 2027 року. У минулому сезоні гравець продемонстрував серйозний прогрес і зацікавив своїми виступами низку клубів АПЛ.

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Незважаючи на інтерес з Англії, Гатті відхилив кілька пропозицій, одна з яких надходила від Евертона. Федеріко зробив це, незважаючи на те, що є одним з найбільш низькооплачуваних гравців Ювентуса. Туринський клуб оцінив такий жест, інформує Tuttosport. Повідомляється, що боси "б'янконері" запропонували Гатті продовжити угоду до літа 2028 року зі збільшенням зарплати.

Зараз Федеріко перебуває в лазареті. У матчі з Емполі він вивихнув щиколотку.

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