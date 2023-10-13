Игрок испанского клуба загадочно исчез после вечеринки – за дело взялась полиция
Кордоба находится в напряжении из-за ситуации вокруг игрока молодежной команды.
Альваро Прието уже более суток не выходит на связь с близкими и представителями клуба, сообщает Marca.
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Юный футболист отправился в Севилью на вечеринку с друзьями. Компания отдыхала в ночном клубе, а затем спокойно добралась до дома. Неприятности начались, когда 18-летний Прието утром в четверг (12 октября) пошел на вокзал Санта-Хуста. Парень опоздал на свой поезд в 7:30 и пытался дождаться следующего. Работники вокзала выгнали его на улицу после попытки заскочить в вагон "зайцем".
Телефон Прието разрядился, поэтому он не мог связаться с друзьями или родителями. В последний раз его зафиксировали камеры вокзала, а один из свидетелей сказал, что видел похожего человека на соседней улице.
Родители обратились в полицию спустя 6 часов после последнего контакта с сыном. Кордоба отменила тренировку молодежной команды и перенесла ближайший матч. Клуб третьего дивизиона Испании просит всех неравнодушных помочь в поисках Прието.
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