Альваро Прието уже более суток не выходит на связь с близкими и представителями клуба, сообщает Marca.

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Юный футболист отправился в Севилью на вечеринку с друзьями. Компания отдыхала в ночном клубе, а затем спокойно добралась до дома. Неприятности начались, когда 18-летний Прието утром в четверг (12 октября) пошел на вокзал Санта-Хуста. Парень опоздал на свой поезд в 7:30 и пытался дождаться следующего. Работники вокзала выгнали его на улицу после попытки заскочить в вагон "зайцем".

Телефон Прието разрядился, поэтому он не мог связаться с друзьями или родителями. В последний раз его зафиксировали камеры вокзала, а один из свидетелей сказал, что видел похожего человека на соседней улице.

Родители обратились в полицию спустя 6 часов после последнего контакта с сыном. Кордоба отменила тренировку молодежной команды и перенесла ближайший матч. Клуб третьего дивизиона Испании просит всех неравнодушных помочь в поисках Прието.

Álvaro Prieto, jugador del #JuvenilACCF, ha desaparecido esta mañana en Sevilla.



La última vez que fue visto fue a las 09:30 h en la estación de Santa Justa.



Vestía pantalón beige y camisa verde.



Se agradece máxima difusión para ayudar a encontrarlo.



Si sabes dónde… pic.twitter.com/1zLkwKnMnq — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) October 12, 2023

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