Игрок Интер Майами поймал змею на тренировке
Полузащитник Интер Майами Брек Шэй продемонстрировал поразительное хладнокровие.
На тренировочном поле Интер Майами заметили змею, но это не вызвало паники у окружающих. Один из футболистов клуба Брек Шэй спокойно схватил незваного гостя.
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Полузащитник понес змею в мусорный контейнер, не упустив возможность попозировать с ней перед камерами. Как оказалось, Брек родом из Техаса, где змеями никого не удивишь.
В прошлом сезоне МЛС Интер Майами финишировал на 11-й строчке Восточной Конференции. Напомним, одним из владельцев клуба является легендарный Дэвид Бекхэм.
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