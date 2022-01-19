Интер Майами сделал важный шаг к тому, чтобы обзавестись своим стадионом.

Клуб, которым руководит Дэвид Бекхэм, давно грезит домашней ареной. Проблема заключалась в том, что власти Майами никак не давали разрешения на строительство.

Интер и Милан официально утвердили проект нового стадиона – судьба легендарного Сан-Сиро пока не решена

Американский Интер находится в шаге от утверждения проекта MiamiFreedomPark, сообщает AS. Мэр Майами уже дал свое согласие, клуб ждет финального голосования профильной комиссии.

Проект Бекхэма и партнеров предусматривает строительство футбольного стадиона на 27 тысяч мест, парка, офисного центра, гостиницы и торговых площадей на 56 акров. Стоимость строительства оценивается в около одного миллиарда долларов.