На тренувальному полі Інтер Маямі помітили змію, але це не викликало паніки в присутніх. Один з футболістів клубу Брек Шей спокійно схопив незваного гостя.

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Півзахисник поніс змію до сміттєвого контейнера, не втративши можливість попозувати з нею перед камерами. Як виявилось, Брек є родом з Техасу, де плазунами нікого не здивуєш.

У минулому сезоні МЛС Інтер Маямі фінішував на 11-й сходинці Східної Конференції. Нагадаємо, одним з власників клубу є легендарний Девід Бекхем.

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