"Конечно, первая половина сезона вышла не такая, какой мы ожидали и надеялись. Почему так получилось, тренерский штаб будет объяснять нам на тренировочном собрании – будем разбирать ошибки и работать на поле для того, чтобы не повторять их в дальнейшем.

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В Лиге чемпионов мы дошли до решающего раунда квалификации, но Бенфика, которая нам противостояла, показала, что является на самом деле очень качественной командой. В двух матчах с ними мы не смогли, или соперник не позволил, показать всего того, на что способны.

Когда команда пропускает голы, это вина не только обороны, так как пропускает, так и забивает вся команда. На это есть как объективные, так и субъективные причины – по-моему, одними из основных были частые переезды и много времени, проведенного в дороге, и, опять же, нехватка концентрации на последних минутах", – отметил Сирота в интервью "Український футбол".

Добавим, что Сирота сыграл за киевлян в 19 поединках в этом сезоне, однако результативных действий в свой актив не записал.

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