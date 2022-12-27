"Звісно, перша половина сезону вийшла не така, на яку ми очікували та сподівалися. Чому так вийшло, тренерський штаб буде пояснювати нам на тренувальних зборах – будемо розбирати помилки та працювати на полі задля того, щоб не повторювати їх надалі.

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У Лізі чемпіонів ми дійшли до вирішального раунду кваліфікації, але Бенфіка, яка протистояла нам, показала, що є насправді дуже якісною командою, і в двох матчах із ними ми не змогли, або суперник не дозволив, показати всього того, на що здатні.

Коли команда пропускає голи, це провина не лише оборони, оскільки як пропускає, так і забиває вся команда. На це є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини – як на мене, одними з основних були часті переїзди та багато часу, проведеного в дорозі, і, знову ж таки, нестача концентрації на останніх хвилинах", – зазначив Сирота в інтерв'ю "Український футбол".

Додамо, що Сирота зіграв за киян в 19 поєдинках в цьому сезоні, проте результативних дій до свого активу не записав.

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