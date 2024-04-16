"В детстве было предложение от Шахтера сначала. Они позвонили маме и сказали, что хотят пересмотреть меня. Но меня что-то держало, не было такого желания ехать в Шахтер.

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Где-то через месяц звонит Динамо и говорит: "Мы забираем Костю без просмотра, он будет у нас за 2001 или 2002 год играть". Как-то душа легла к Динамо. Это был 2016 год, мне было 13 лет", – поделился Вивчаренко на стриме ВДинамо.

Напомним, что Вивчаренко является воспитанником Динамо, за которое выступал всю карьеру. В этом сезоне 21-летний защитник сыграл в 11 матчах и отметился 1 ассистом.

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