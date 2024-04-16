"У дитинстві була пропозиція від Шахтаря спочатку. Вони подзвонили мамі і сказали, що хочуть переглянути мене. Але мене щось тримало, не було такого бажання їхати у Шахтар.

Динамо влітку може поновити інтерес до екс-гравця Порту з розкішною статистикою

Десь через місяць дзвонить Динамо і каже: "Ми забираємо Костю без перегляду, він буде в нас за 2001 чи 2002 рік грати". Якось душа лягла до Динамо. Це був 2016 рік, мені було 13 років", – поділився Вівчаренко на стрімі ВДинамо.

Нагадаємо, що Вівчаренко є вихованцем Динамо, за яке виступав усю кар'єру. В цьому сезоні 21-річний захисник зіграв у 11 матчах та відзначився 1 асистом.

Динамо в меншості перемогло Олександрію у майже 4-годинному матчі – Бражко класним голом зберіг шанси на чемпіонство