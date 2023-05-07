Сборная Суринама на своем официальном сайте сообщила о назначении Хенка тен Кате на должность помощника главного тренера Арона Винтера. В свое время нидерландский тренер поработал в Барселоне и Челси (помощником Франка Райкарда и Авраама Гранта соответственно), а также возглавлял Аякс и целый ряд клубов с Ближнего Востока.

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Суринамская пресса также сообщает, что национальная сборная может получить солидное усиление состава. По их информации, Стефано Денсвил, Дорасо Класс, Дайшон Редан, Вирджил Мисиджан и Джастин Лонвейк очень близки к присоединению к команде. Последний ранее выступал за 4 юношеские сборные Нидерландов разных возрастов. Для игрока киевского клуба это шанс дебютировать во взрослом футболе за национальную команду.

Добавим, что Лонвейк присоединился к Динамо летом 2022 года, сыграл 31 поединок и отметился 3 голами и 3 ассистами.

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