Более недели назад 23-летний нидерландец получил небольшое повреждение, из-за чего не тренировался и пропустил дуэль против Шахтера (1:1), сообщает сайт Динамо.

Металлист – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

По этой причине Лонвейка не было и в заявке на нынешнюю дуэль с Металлистом. Пока восстановление Лонвейка идет по графику, он занимается по индивидуальной программе. Врачи прогнозируют, что уже 1 мая хавбек будет заниматься без ограничений в общей группе.

Напомним, "бело-синие" подписали Лонвейка в сентябре прошлого года за 1,5 миллиона евро. В его активе уже 16 поединков, один гол и один ассист.

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