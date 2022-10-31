"Выигрывать всегда важно, чтобы сохранять дух победителя. Мы – Динамо Киев, и нам нужно не считаться с другими, а смотреть на свою игру и в каждом матче получать три очка. После неудач для нас было очень важно забить больше одного гола, выиграть и заработать эти три балла.

Динамо – Кривбасс – 3:1 – видео голов и обзор матча

Какая атмосфера в команде из-за критики Динамо? Все игроки – взрослые люди и понимают ситуацию, сложившуюся вокруг нашей команды. Хотелось бы выйти из нее с гордо поднятой головой. Уверен, что мы можем это сделать. У каждой команды бывает чёрная полоса. Ситуация неприятная, но благодарим наших болельщиков, которые верят в нас. Будем делать все для того, чтобы поскорее началась белая полоса.

Разговаривали ли в команде, как исправить ситуацию? В коллективе мы очень много разговариваем на эту тему – и к этой игре, и в начале сезона, и с тренером. Возможно, уже нужно ее немного отпустить, ведь было тяжело психологически. Мы все понимаем, в какой мы сейчас ситуации, даже без разговоров. Все выходят сражаться за динамовскую эмблему. Трудно, но это футбол, в который мы пришли, потому что любим эту игру", – цитирует Кабаева официальный сайт Динамо.

Добавим, что киевляне победили Кривбасс (3:1), прервав серию из 4 поединков без побед во всех турнирах.

Динамо обыграло Кривбасс, наказав за ужасающие ошибки – Ванат и Буяльский сделали результат за бледного Цыганкова