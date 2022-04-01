У таборі аутсайдера Ліги 1 трапився курйозний скандал. Один із гравців цупив екіпірування та заробляв на його продажі.

Юному футболісту, ім'я якого не називається, дали шанс потренуватись з першою командою. Та він вирішив скористатись нагодою аж надто несподівано.

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Як повідомляє RMC Sport, гравець викрадав футбольне взуття у партнерів та продавав його в інтернеті. На злочинах футболіста спіймала колишня дівчина. Керівництво Бордо покарало крадія відстороненням на один матч та серйозним штрафом, та партнерів гравця такі санкції не надто влаштували.

До слова, за жирондинців, які посідають останню сходинку в Лізі 1, на правах оренди виступає хавбек Шахтаря Данило Ігнатенко.

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