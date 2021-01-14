В полуфинальном матче Кубка Либертадорес между Сантосом и Бока Хуниорс едва не случилась трагедия.

После первой полуфинальной встрече против Сантоса, которая закончилась безголевой ничьей, Бока Хуниорс верил, что в ответном матче сможет пройти соперника и выйти в финал Кубка Либертадорес.

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Однако, у подопечных Мигеля Руссо в тот вечер не получалось абсолютно ничего. Проигрывая после первого тайма, Бока сразу после перерыва пропустила еще дважды и, фактически, похоронила свои шансы на успех в матче. Отчаяние аргентинцев красноречиво продемонстрировал эпизод на 56 минуте, который закончился удалением.

Защитник Бока Хуниорс Франк Фабра сначала сбил полузащитника Сантоса Маринью, а затем, уже после свистка, сознательно наступил ему на живот. На видео четко видно, что колумбиец спокойно мог убрать ногу, однако решил этого не делать и нанес травму сопернику. Арбитр сразу же показал хаму красную карточку.

К слову, матч закончился со счетом 3:0 и в финале Кубка Либертадорес Сантос сойдется с еще одним бразильским клубом – Палмейрасом, который по сумме двух встреч прошел Ривер Плейт. Поединок состоится 30 января на Маракане.

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