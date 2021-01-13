В ответном матче полуфинала Кубка Либертадорес бразильцы уступили аргентинцам, однако по сумме двух поединков сумели выйти в финал турнира. Отчет о битве грандов читайте на "Футбол 24".

Кубок Либертадорес, 1/2 финала, ответный матч

Палмейрас (Бразилия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 0:2 (первый матч – 3:0)

Голы: Рохас, 29, Борре, 44

Удаление: Рояс, 73 (Ривер Плейт, вторая желтая карточка)

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В рамках полуфинальной стадии Копа Либертадорес состоялся ответный матч между Палмейрасом и Ривер Плейтом. Первый поединок закончился уверенной победой бразильцев 3:0, и аргентинцы могли надеяться лишь на чудо. С первых минут гости начали активно прессинговать и атаковать ворота соперника, что позволило им выйти вперед в середине первого тайма: Роберт Рохас головой точно замкнул подачу с углового. Под конец тайма Рафаэль Борре откликнулся на прострел Матиаса Суареса и переправил сферу в сетку.

Казалось, что Ривер Плейт все же сможет сотворить чудо и отыграть три мяча. В конце концов, после отдыха аргентинцам удалось забить в третий раз, однако арбитр, воспользовавшись услугами системы VAR, зафиксировал офсайд и гол отменил. А потом герой первого тайма Рохас в течение 11 минут заработал две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве. Как следствие, Ривер Плейт не смог дожать соперника и вылетел из турнира. К слову, весь матч за Палмейрас провел экс-форвард Шахтера Луис Адриано.

По сумме двух встреч в финал Копа Либертадорес вышли бразильцы. Им предстоит сыграть с победителем пары Бока Хуниорс – Сантос (первый матч закончился безголевой ничьей).

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Robert Rojas rose high and headed home with power to put @RiverPlate 1-0 up tonight in São Paulo! #Libertadores pic.twitter.com/alyk1OCdsc — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) January 13, 2021