Кубок Либертадорес 2020/21, 1/2 финала, ответный матч

Сантос – Бока Хуниорс – 3:0

Голы: Питука, 16, Сотельдо, 49, Брага, 51

Удаление: Фабра, 56 (Бока Хуниорс)

Сантос и Бока Хуниорс должны были определить финалиста Кубка Либертадорес в ответном матче после безголевой первой встречи. Бразильцы активно начали матч и уже на первой минуте могли выйти вперед, однако Мариньо попал в штангу после удара из-за пределов штрафной. Сантос повел в счете достаточно курьезно: Сотельдо принял мяч в штрафной, пробил и попал в руку сопернику. Защитники Боки на мгновение выключились из игры, а Питука с разворота забил первый гол во встрече.

Первую половину команды завершили с минимальным преимуществом Сантоса в счете, а сразу после перерыва бразильцы забили второй. Сотельдо сместился с левого фланга в штрафную и пробил в ближнюю девятку – вратарь не успел среагировать. А через 2 минуты Брага добил соперника, замкнув передачу Фелипе Жонатана. Фабра оставил Бока Хуниорс в меньшинстве, грубо наступив на соперника, и лишил свою команду надежд на камбэк.

Таким образом, в финале Кубка Либертадорес сойдутся бразильские Сантос и Палмейрас, который вчера уступил Ривер Плейт, но сохранил преимущество и удержал путевку. Матч состоится 30 января на Маракане.

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