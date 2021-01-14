У півфінальному матчі-відповіді Кубка Лібертадорес між Сантосом і Бока Хуніорс мало не сталось трагедії.

Після першої півфінальної зустрічі проти Сантоса, яка закінчилась безгольовою нічиєю, Бока Хуніорс вірив, що у матчі-відповіді зможе пройти суперника і вийти у фінал Кубка Лібертадорес.

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Однак, у підопічних Мігеля Руссо того вечора не виходило абсолютно нічого. Програючи після першого тайму, Бока одразу по перерві пропустила ще двічі і, фактично, поховала свої шанси на успіх у матчі. Розпач аргентинців красномовно продемонстрував епізод на 56 хвилині, який закінчився вилученням.

Оборонець Бока Хуніорс Франк Фабра спочатку збив півзахисника Сантоса Марінью, а згодом, вже після свистка, свідомо наступив йому на живіт. На відео чітко видно, що колумбієць спокійно міг прибрати ногу, однак вирішив цього не робити і завдав травми супернику. Арбітр одразу ж показав грубіяну червону картку.

До слова, матч закінчився з рахунком 3:0 і у фіналі Кубка Лібертадорес Сантос зійдеться зі ще одним бразильським клубом – Палмейрасом, який за сумою двох зустрічей пройшов Рівер Плейт. Поєдинок відбудеться 30 січня на Маракані.

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