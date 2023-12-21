"Эти щитки я сделал еще перед началом сезона и ждал шанса отличиться, чтобы их продемонстрировать. Я хочу, чтобы сообщество не забывало, что наши защитники, которые были в Мариуполе на Азовстале и защищали нас ценой своей жизни, находятся в плену у врага, и их нужно вернуть домой, сейчас, к сожалению, о них начали забывать.

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В плену находится мой родственник – муж сестры. Он в 23-м отряде морской охраны и с первых дней полномасштабного вторжения защищал Мариуполь, был на Азовстали. Он для меня герой, как и другие защитники. Поэтому эта акция была посвящена и ему также", – цитирует Плаксу издание Украинский футбол.

Напомним, Родион Плакса забил в ворота Металлиста 1925. Игрок отпраздновал взятие ворот, продемонстрировав щитки с подписью "Поверните героев Азовстали".

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