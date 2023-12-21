"Ці щитки я зробив ще перед початком сезону і чекав шансу відзначитись, щоб їх продемонструвати. Я хочу, щоб спільнота не забувала, що наші захисники, які були в Маріуполі на Азовсталі та захищали нас ціною свого життя, знаходяться в полоні у ворога, і їх потрібно повернути додому. Зараз, на жаль, про них почали забувати.

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У полоні знаходиться мій родич – чоловік сестри. Він у 23-му Загоні морської охорони і з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь, був на Азовсталі. Він для мене герой, як і інші захисники. Тому ця акція була присвячена і йому також", – цитує Плаксу видання Український футбол.

Нагадаємо, Родіон Плакса забив у ворота Металіста 1925. Гравець відсвяткував взяття воріт, продемонструвавши щитки з підписом "Поверніть героїв Азовсталі".

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