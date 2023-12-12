Хавбек "желто-черных" оформил дубль и помог команде Руслана Ротаня одержать разгромную победу.

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После своего роскошного первого гола 21-летний Плакса показал в камеру щитки, на которых были надписи "Сколько еще ждать?" и "Верните наших героев "Азовстали". Главный судья Александр Соловьян продемонстрировал чрезмерное буквоедство, выписав Родиону желтую карточку. Остается надеяться, что наказание могут отменить в кабинетах.

Плакса отлично понимает все ужасы войны в Украине. Его родной город Угледар еще с 2014 года страдает от россиян, а в начале полномасштабного вторжения Родиону пришлось месяц выживать в оккупированном Мариуполе. К счастью, молодой игрок смог прийти в себя и продолжить карьеру на высоком уровне.

"Ели по три конфеты в день, имели 20 мандаринов": исчезнуть в Мариуполе на месяц и выжить – история Родиона Плаксы