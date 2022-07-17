"Уровень УПЛ сильно упадет, учитывая ситуацию в Украине. Также нужно принять во внимание не только отъезд многих качественных легионеров, но и то, что большинство команд вынуждены будут покинуть места прописки. И еще сложно сказать, насколько эффективно будут решаться вопросы с логистикой.

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Конечно, очень хочется, чтобы футбольная жизнь в Украине возобновилась, однако организаторам чемпионата необходимо учесть каждую мелочь, чтобы участникам соревнований была гарантирована безопасность.

Кстати, в свое время мне пришлось выступать за Маккаби из Хайфы, когда в разгаре был арабо-израильский конфликт. Но поскольку Маккаби свои календарные матчи проводил в обед, в страшную жару, а бомбили, как правило, ночью или утром, то, к счастью, обошлось без форс-мажора. Тем не менее, в случае воздушной тревоги нам было, где спрятаться. Все было учтено и в доме, где я проживал, к моим услугам было даже свое бомбоубежище с запасом всего необходимого на многие месяцы…

Хочется верить, что если в Украине таки решили реанимировать футбольные соревнования команд мастеров, то все хорошенько взвесили и будут готовы к любым неожиданностям, поскольку речь о самом ценном – человеческой жизни", – сказал Гецко в комментарии Zbirna.com.

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