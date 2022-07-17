"Рівень УПЛ сильно впаде з огляду на ситуацію в Україні. Також потрібно взяти до уваги не лише від'їзд багатьох якісних легіонерів, а й те, що більшість команд змушені будуть залишити місця прописки. І ще складно сказати, наскільки ефективно вирішуватимуться питання з логістикою.

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Звичайно, дуже хочеться, щоб футбольне життя в Україні відновилося, проте організаторам чемпіонату необхідно врахувати кожну дрібницю, щоб учасникам змагань було гарантовано безпеку.

До речі, свого часу мені довелося виступати за Маккабі з Хайфи, коли у розпалі був арабо-ізраїльський конфлікт. Але оскільки Маккабі свої календарні матчі проводив в обід, у страшну спеку, а бомбили, як правило, вночі чи вранці, то, на щастя, обійшлося без форс-мажору. Проте у разі повітряної тривоги нам було де сховатися. Все було враховано і в будинку, де я проживав – до моїх послуг було навіть власне бомбосховище із запасом всього необхідного на багато місяців.

Хочеться вірити, що якщо в Україні таки вирішили реанімувати футбольні змагання, то всі добре зважили і будуть готові до будь-яких несподіванок, оскільки йдеться про найцінніше – людське життя", – сказав Гецко у коментарі Zbirna.com.

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