"Я не видел, что там случилось в эпизоде с пенальти. Смотрел на мяч и концентрировался на нем. Когда прошло время, эпизод прошел, судьи начали просматривать VAR. Главный судья там смотрел, что-то рассматривал... Мне сложно сказать, был ли фол в штрафной площадке – я не видел. В раздевалке мы об этом не общались, Арада Бара не спрашивал, что там случилось. Конечно, я хотел отбить пенальти, но не сумел этого сделать. Пытался отгадать угол, однако не угадал.

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Да, мы играли вместе с Остапом Притулой в Карпатах. Но это было раньше, тогда он пенальти не исполнял, поэтому это мне не помогло. После игры перекинулись несколькими словами. Сказал Остапу, что рад за него, что у него все хорошо.

Мы уступили во втором туре подряд, до этого длительное время не проигрывали. Надо выбираться из этого. Только благодаря работе можем все изменить. Надо больше работать", – сказал Герман Пеньков в комментарии Футбол 24.

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