"Я не бачив, що там трапилося в епізоді з пенальті. Дивився на м'яч і концентрувався на ньому. Коли минув час, епізод пройшов, судді почали переглядати VAR. Головний суддя там дивився, щось розглядав… Мені складно сказати, чи був фол у штрафному майданчику – я не бачив. У роздягальні ми про це не спілкувалися, Арада Бара не запитував, що там трапилося. Звичайно, я хотів відбити пенальті, але не зумів цього зробити. Намагався відгадати кут, проте не вгадав.

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Так, ми грали разом з Остапом Притулою у Карпатах. Але це було раніше, тоді він пенальті не виконував, тому це мені не допомогло. Після гри перекинулися кількома словами. Сказав Остапу, що радий за нього, що у нього все добре.

Ми поступилися у другому турі поспіль, до цього тривалий час не програвали. Треба вибиратися з цього. Тільки завдяки роботі можемо все змінити. Треба більше працювати", – сказав Герман Пеньков у коментарі Футбол 24.

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