"Из-за результата эмоции негативные, но надо отдать должное игрокам, они соревновались и бились на все 100%. Не смотрел эпизод с пенальти. Я никогда не комментирую решение арбитра. Поражение – это поражение. Очень болезненное, на 95-й минуте с пенальти.

Победный пенальти на 90+4 в видеообзоре матча Рух – ЛНЗ – 1:0

Я всегда себя плохо чувствую после поражений, но думаю, что ребята профессиональные игроки, и они двигаются дальше. Всегда ставлю для себя задачу, что нужно выигрывать в каждой встрече. Сейчас нам надо наигрывать состав и брать очки, которые нам еще нужны. Думаю, те игроки, которые у нас сейчас есть... Если мы сыграем – это где-то зона еврокубков", – поделился Дулуб в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, ЛНЗ проиграл Руху (0:1), пропустив с пенальти в компенсированное время. После этой игры черкасцы остались девятыми с 25 очками в активе.

Рух вырвал победу над ЛНЗ благодаря пенальти Притулы на 90+4 – двойная подстава от легионера черкасцев