"Я приехал в Украину в 2010 году, за все это время Андрея Пятов всегда играл на топ уровне, к тому же не делая чего-то потрясающего. Как я много раз говорил: он хорошо знает свое дело – как играть на самом высоком международном уровне много лет.

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Возможно, что уже через несколько лет Трубин, Бущан, Ризнык будут лучше, но сейчас, не имея оснований, я не могу сказать, что они лучше. Я считаю, что оценить их талант можно будет после определенного пути, дистанции.

Они только сделали первый шаг. Впереди – длинная гонка. Могу сказать так: Трубин – очень хороший, Бущан – фантастический, Ризнык – отличный. Это три голкипера, с которыми я работал, я говорил, что они должны быть в сборной, но они должны продолжить это доказывать ежедневным трудом", – сказал Харо в эфире блога "Бомбардир".

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