"Я приїхав до України у 2010 році, за весь цей час Андрія Пятов завжди грав на топ рівні, до того ж не роблячи чогось приголомшливого. Як багато говорив: він добре знає свою справу – як грати на найвищому міжнародному рівні багато років.

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Можливо, що вже через кілька років Трубін, Бущан, Різник будуть кращими, але зараз, не маючи підстав, я не можу сказати, що вони кращі. Я вважаю, що оцінити їхній талант можна після упродовж певного шляху, дистанції.

Вони тільки зробили перший крок. Попереду – довгі перегони. Можу сказати так: Трубін – дуже хороший, Бущан – фантастичний, Різник – чудовий. Це три голкіпери, з якими я працював, я казав, що вони мають бути у збірній, але вони мають продовжити це доводити щоденною працею", – сказав Харо в ефірі блогу "Бомбардир".

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