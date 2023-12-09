"Игра была тяжелая. Мы тщательно готовились к такому сопернику, хорошо разбирали. Первая половина матча была за нами, а во втором тайме после незабитого пенальти игра немного пошатнулась, но Зубков все исправил.

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Что говорил тренер в перерыве? Ничего особенного, лишь несколько советов и наставлений о том, как лучше переходить.

В этой игре у меня не было много работы благодаря нашим полевым футболистам. В общем-то я набрал форму, жаль только, что уже в конце сезона, ведь вскоре отпуск. Чувствую, что могу играть лучше, а для этого нужно работать еще больше. Поэтому буду работать.

Относительно момента с пенальти... Если честно, то я был далеко и не видел сам эпизод, надо смотреть. Есть люди, которые этим занимаются – это их ответственность. На мой взгляд, счет абсолютно по игре. Верес – очень боевая команда, и так было всегда – они показывали характер. В целом команда очень хорошая.

Первую часть чемпионата мы закончили на положительной ноте, с хорошим настроением двигаемся дальше, ведь у нас еще очень ответственная игра впереди. Но вся борьба будет во втором круге.

По поводу предстоящего противостояния с Порту... Сам матч будет трудным, ведь они себе еще не гарантировали выход в плей-офф, как и мы. Поэтому будет очень интенсивная игра. Думаю, если есть такой шанс и ничего не теряем, ведь обеспечили себе евровесну, то хочется еще поиграть в Лиге чемпионов. Что будет важнее всего в тактике на этот матч? Холоднокровность и уверенность в своих действиях", – цитирует Ризныка официальный сайт "горняков".

Напомним, решающий поединок с Порту за выход в плей-офф Лиги чемпионов Шахтер проведет в среду, 13 декабря, в Португалии. Начало встречи в 22:00.

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