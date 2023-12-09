"Гра була важка. Ми ретельно готувалися до такого суперника, добре розбирали. Перша половина матчу була загалом за нами, а в другому таймі після незабитого пенальті гра трохи похитнулася, але Зубков все виправив.

"Взяла і просто вигадала пенальті": голкіпер Вереса розніс Монзуль за кричущий фейл і оцінив шанси Шахтаря з Порту в ЛЧ

Що казав тренер у перерві? Нічого особливого, лише декілька порад та настанови щодо того, як краще переходити.

У цій грі я не мав багато роботи завдяки нашим польовим футболістам. А загалом я набрав форму, шкода лише, що вже наприкінці сезону, адже незабаром відпустка. Відчуваю, що можу грати краще, а для цього слід працювати ще більше. Тому працюватиму.

Щодо моменту з пенальті... Якщо чесно, то я був далеко й не бачив сам епізод, треба дивитися. Є люди, які цим займаються, це їхня відповідальність. На мою думку, рахунок абсолютно за грою. Верес – дуже бойова команда, і так було завжди – вони показували характер. У цілому команда дуже гарна.

Першу частину чемпіонату ми закінчили на позитивній ноті, з гарним настроєм рухаємося далі, адже маємо ще дуже відповідальну гру попереду. Але вся боротьба буде в другому колі.

Щодо майбутнього протистояння з Порту... Сам матч буде важким, адже вони собі ще не гарантували вихід у плей-офф, як і ми. Тому, вважаю, буде дуже інтенсивна гра. Гадаю, якщо маємо такий шанс і нічого не втрачаємо, адже забезпечили собі євровесну, то хочеться ще пограти в Лізі чемпіонів. Що буде найважливіше в тактиці на цей матч? Холоднокровність та впевненість у своїх діях", – цитує Різника офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, вирішальний поєдинок з Порту за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів Шахтар проведе у середу, 13 грудня, у Португалії. Початок зустрічі о 22:00.

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