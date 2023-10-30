"Настроение у команды положительное, но игра складывалась так, что мы чувствовали, что можем победить. Хотя соперником было и Динамо, но, мне кажется, что у нас было больше моментов и в нападении были более интересными. Игра действительно была тяжелая из-за очень сильного ветра, но погода была одинаковой для обеих команд, после Александрии мы чувствовали усталость, но мы имеем все необходимое для восстановления, поэтому мы были хорошо готовы.

Колос – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча с удалением Ваната

Мой гол? Увидел, что Вадим Милько делает передачу и бежал закрывать дальнюю штангу. Увидел, что мяч летит мимо всех на меня, рядом никого не было. Решил бить в одно касание вместо того, чтобы принимать и идти поближе к воротам. Да, на тренировках мы замыкаем подачи с флангов в одно касание, поэтому, думаю, благодаря этим упражнениям и удалось забить. Чтобы не соврать, половину из десяти подобных забью.

Динамо – бренд украинского футбола, как ни крути. Каждая игра против них дает мотивацию для любой команды. Несмотря на то, что лидеры – Ярмоленко травмирован, Шапаренко недавно восстановился от травмы, все равно Динамо это Динамо", – цитирует Лучкевича УПЛ ТВ.

Динамо вдесятером удержало ничью с Колосом – безвыигрышная серия киевлян достигла трех матчей, Ванат пропустит Классическое