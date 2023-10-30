"Настрій у команди позитивний, але гра складалася так, що ми відчували, що можемо перемогти. Хоч суперником було і Динамо, але, мені здається, що ми мали більше моментів і в нападі були цікавішими. Гра дійсно була важка через дуже сильний вітер, але погода була однаковою для обох команд. Після Олександрії ми відчували втому, але ми маємо все необхідне для відновлення, тож ми були добре готовими.

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Мій гол? Побачив, що Вадим Мілько робить передачу, і біг закривати дальню стійку. Побачив, що мʼяч летить повз усіх на мене, поруч нікого не було. Вирішив бити в один дотик замість того, щоб приймати і йти ближче до воріт. Так, на тренуваннях ми замикаємо подачі з флангів в один дотик, тож, думаю, завдяки цим вправам і вдалося забити. Щоб не збрехати, половину з десяти подібних забʼю.

Динамо – бренд українського футболу, як не крути. Кожна гра проти них дає мотивацію для будь-якої команди. Попри те, що лідери – Ярмоленко травмований, Шапаренко нещодавно відновився від травми, однаково Динамо є Динамо", – цитує Лучкевича УПЛ ТБ.

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