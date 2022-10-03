"Трудная победа для нас, но мы маленькими шажками идем вперед и добываем очки. Это очень важно в этот момент, потому что мы попали в психологическую яму, но сейчас постепенно из нее выбираемся. Я надеюсь, что дальше будем играть лучше.

Шаран на примере Цыганкова показал разительную разницу между Динамо и Минаем

После встречи в раздевалке нам никто не высказывал претензий по поводу этой игры, хотя было заметно, что Мирча Луческу был недоволен увиденным. Его можно понять – наша игра оставляет желать лучшего.

В этом месяце у нас очень плотный график. Можно сказать, что постоянно будем находиться в автобусе. Постоянные разъезды очень влияют на наше состояние, потому что через 6-7 часов в пути ноги отекают и потом тяжело тренироваться.

Что касается следующего матча, то понимаем, что Ренн – сильный соперник. Будем готовиться отдавать все силы на поле, и, надеюсь, победим. У нас сложная ситуация в группе", – сказал Дубинчак в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Динамо в матче 5-го тура УПЛ минимально одолело Минай (1:0) и поднялось на девятую строчку турнирной таблицы.

Динамо минимально обыграло Минай благодаря эффектному голу Цыганкова