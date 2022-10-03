"Важка перемога для нас, але ми маленькими кроками йдемо вперед та здобуваємо очки. Це дуже важливо у цей момент, бо ми потрапили до психологічної ями, але зараз поступово з неї вибираємось. Я сподіваюсь, що далі будемо грати краще.

Шаран на прикладі Циганкова показав разючу різницю між Динамо та Минаєм

Після зустрічі в роздягальні нам ніхто не висловлював претензій щодо цієї гри, хоча було помітно, що Мірча Луческу був незадоволений побаченим. Його можна зрозуміти – наша гра залишає бажати кращого.

Цього місяця у нас дуже щільний графік. Можна сказати, що будемо постійно перебувати в автобусі. Постійні роз’їзди дуже впливають на наш стан, бо за 6-7 годин у дорозі ноги набрякають і потім важко тренуватись.

Щодо наступного матчу, то розуміємо, що Ренн – сильний суперник. Будемо готуватися віддавати всі сили на полі, і, я сподіваюсь, переможемо. У нас складна ситуація в групі", – сказав Дубінчак у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Динамо у матчі 5-го туру УПЛ мінімально здолало Минай (1:0) і піднялось на дев'яту сходинку турнірної таблиці.

Динамо мінімально обіграло Минай завдяки ефектному голу Циганкова