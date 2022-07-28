"Сегодня я могу сказать одно: я полноправный игрок Бордо, чему очень рад.

Клуб Игнатенко избежал вылета в третий дивизион Франции

Не стоит недооценивать уровень Лиги 2, говорят, что она тяжелее, чем Лига 1. Что ж, несколько дней, и я в этом смогу убедиться. В любом случае, все и всегда зависит исключительно от футболиста. А там будет видно", – сказал Игнатенко в комментарии "ТаТоТаке".

По информации журналиста Михаила Спиваковского, Бордо постарается найти для украинца новый клуб в Европе, чтобы выгодно его продать.

Напомним, из-за дыры в бюджете в размере 40 млн евро "жирондинцы" едва не вылетели в третий дивизион – отныне за ними будет осуществляться усиленный и регулярный финансовый контроль.

Игнатенко выступал за Бордо во второй половине сезона 2021/22 на правах аренды и сумел отдать 3 ассиста в 11 матчах Лиги 1.

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