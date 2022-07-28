"Сьогодні я можу сказати одне: я повноправний гравець Бордо, чому дуже радий.

Клуб Ігнатенка уникнув вильоту в третій дивізіон Франції

Не варто недооцінювати рівень Ліги 2, кажуть, що вона важча, ніж Ліга 1. Що ж, декілька днів, і я в цьому переконаюся. У будь-якому разі все і завжди залежить виключно від футболіста. А там буде видно", – сказав Ігнатенко у коментарі "ТаТоТаке".

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, Бордо намагатиметься знайти для українця новий клуб в Європі, аби вигідно його продати.

Нагадаємо, через діру у бюджеті розміром у 40 млн євро "жирондинці" ледь не вилетіли у третій дивізіон – відтепер за ними буде здійснюватись посилений та регулярний фінансовий контроль.

Ігнатенко виступав за Бордо у другій половині сезону 2021/22 на правах оренди і зумів віддати 3 асисти в 11 матчах Ліги 1.

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