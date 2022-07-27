Бордо все же опустится только в Лигу 2, хотя рисковал опустится еще ниже.

Исполнительный комитет Федерации футбола Франции поддержал предложение Национального олимпийского и спортивного комитета Франции о сохранении Бордо в Лиге 2, сообщает официальный сайт учреждения.

Игнатенко отыграл спарринг за Бордо на фоне неопределенности – клуб в долгах и может прекратить существование

Отмечается, что за жирондинцами будет осуществляться усиленный и регулярный финансовый контроль клуба. Причиной стала обнаруженная финансовая "дыра" в бюджете в размере около 40 млн евро.

Во второй половине сезона 2021/22 за Бордо выступал украинец Даниил Игнатенко, сумевший закрепиться в основе – в 11 матчах он записал в свой актив 3 ассиста. Полузащитником интересуются клубы Бундеслиги и Чемпионшипа.

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