На пресс-конференции перед матчем Лиги 1 против Клермона главный тренер Бордо Давид Гийон и полузащитник Джошуа Гилявоги отдельно прокомментировали состояние Даниила Игнатенко, переживающего из-за событий в Украине.

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"Вчера Даниил пришел на тренировку весь в слезах. Я, прежде всего, тоже являюсь человеком и гражданином, поэтому очень тронут происходящим. Я разговаривал с Игнатенко. Он очень взволнован. Его семья там, в Украине. Я сказал ему, что поддерживаю его. Весь клуб также переживает за него", – заявил главный тренер Давид Гийон.

"Мы не отдаем себе отчета, насколько нам посчастливилось жить в мирной стране. Увидеть страдания товарища по команде действительно очень тяжело. Именно с помощью взгляда, внимания, слов поддержки мы ежедневно пытаемся его утешить", – цитирует Гилявоги официальный сайт клуба.

Напомним, с момента перехода в Бордо 24-летний украинец сыграл за команду 35 минут в двух матчах и получил красную карточку.

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