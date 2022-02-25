Легіонер "жирондинців" отримав слова підтримки від колег по команді через події в Україні.

На прес-конференції перед матчем Ліги 1 проти Клермона головний тренер Бордо Давід Гійон і півзахисник Джошуа Гілявогі окремо прокоментували стан Данила Ігнатенка, який переживає через події в Україні.

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"Вчора Данило прийшов на тренування весь у сльозах. Я, передусім, теж є людиною і громадянином, тому дуже зворушений тим, що відбувається. Я розмовляв з Ігнатенком. Він дуже схвильований. Його родина там, в Україні. Я сказав йому, що підтримую його. Весь клуб також переживає за нього", – заявив головний тренер Давід Гійон.

"Ми не усвідомлюємо, наскільки нам пощастило жити в мирній країні. Побачити страждання товариша по команді дійсно дуже важко. Саме за допомогою погляду, уваги, слів підтримки ми щодня намагаємося його розрадити", – цитує Гілявогі офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, з моменту переходу в Бордо 24-річний українець зіграв за команду 35 хвилин у двох матчах і отримав червону картку.

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