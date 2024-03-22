Авторитетное издание L'Équipe рассекретило зарплаты игроков, выступающих в чемпионате Франции.

Мбаппе получает в ПСЖ фантастическую зарплату – раскрыта сумма, которая значительно больше, чем у Холанда

Украинец Даниил Игнатенко является самым высокооплачиваемым игроком Бордо. Несмотря на то, что полузащитник согласился снизить свою зарплату, чтобы помочь клубу преодолеть финансовый кризис, его доход все равно остался самым большим в команде. Игнатенко получает 80 тысяч евро в месяц до уплаты налогов. Альберт Элис значительно отстает от украинца и имеет доход в 65 тысяч евро.

Напомним, Даниил Игнатенко присоединился к Бордо в январе 2022 года. Он вместе с командой пережил сложный период и вылетел из Лиги 1 в Лигу 2. В текущем сезоне украинец провел за жирондинцев 28 матчей во всех турнирах, забив два гола и оформив один ассист. Действующее соглашение Игнатенко с Бордо действует до 2026 года.

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