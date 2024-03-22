Авторитетне видання L'Équipe розсекретило зарплати гравців, які виступають у чемпіонаті Франції.

Мбаппе отримує в ПСЖ фантастичну зарплатню – розкрита сума, яка значно більша, ніж у Холанда

Українець Данило Ігнатенко є найвисокооплачуванішим гравцем Бордо. Попри те, що півзахисник погодився знизити свою зарплатню, щоб допомогти клубу подолати фінансову кризу, його дохід все одно залишився найбільшим в команді. Ігнатенко отримує 80 тисяч євро в місяць до сплати податків. Альберт Еліс значно відстає від українця і має дохід у 65 тисяч євро.

Нагадаємо, Данило Ігнатенко приєднався до Бордо у січні 2022 року. Він разом з командою пережив складний період і вилетів з Ліги 1 в Лігу 2. У поточному сезоні українець провів за жирондинців 28 матчів у всіх турнірах, забивши два голи та оформивши один асист. Чинна угода Ігнатенка з Бордо діє до 2026 року.

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