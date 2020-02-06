Игнатенко: Если хорошо проявлю себя в Мариуполе – поеду в Европу или вернусь в Шахтер

Полузащитник Шахтера Даниил Игнатенко рассказал, почему решил присоединиться к Мариуполю.

"Всех ребят в Мариуполе знаю, коллектив принял меня нормально. Не знаю, будет ли посвящение в команду. Очень боюсь, чтобы не пришлось петь песни.

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Пришел, потихоньку втягиваюсь. Надо завоевывать место в составе. Набираю форму, дальше будет видно. Надеюсь, в первом после паузы туре выйду в основном составе.

У меня еще 4 года контракта с Шахтером. Пришел в Мариуполь пока на полгода. Дальше не знаю, будет зависеть от того, как я себя проявлю. Проявлю себя хорошо – поеду в Европу, может, вернусь в Шахтер. Не знаю. Все зависит оттого, как я буду прогрессировать", – поделился Игнатенко в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, полузащитник выступал за Ференцварош с лета 2019 и провел 13 матчей и забил 1 гол в текущем сезоне чемпионата Венгрии. 31 января Игнатенко досрочно вернулся в Шахтер из аренды в Ференцвароше.

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