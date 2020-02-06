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Ігнатенко: Якщо добре проявлю себе в Маріуполі – поїду в Європу або повернусь до Шахтаря

18:13 170 Читать на русском
Ігнатенко: Якщо добре проявлю себе в Маріуполі – поїду в Європу або повернусь до Шахтаря
Данило Ігнатенко / фото ФК Ференцварош

Півзахисник Шахтаря Данило Ігнатенко розповів, чому вирішив приєднатись до Маріуполя.

"Всіх хлопців в Маріуполі знаю, колектив прийняв мене нормально. Не знаю, чи буде посвята в команду. Дуже боюся, щоб не довелося співати пісні.

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Прийшов, потихеньку втягуюся. Треба завойовувати місце в складі. Набираю форму, далі буде видно. Сподіваюся, в першому після паузи турі вийду в основному складі.

У мене ще 4 роки контракту з Шахтарем. Прийшов в Маріуполь поки на півроку. Далі не знаю, буде залежати від того, як я себе виявлю. Проявлю себе добре – поїду в Європу, або, можливо, повернуся в Шахтар. Не знаю. Все залежить від того, як я буду прогресувати", – поділився Ігнатенко в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, півзахисник виступав за Ференцварош з літа 2019 року та провів 13 матчів і забив 1 гол в поточному сезоні чемпіонату Угорщини. 31 січня Ігнатенко достроково повернувся в Шахтар з оренди у Ференцвароші.

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Теги
Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь Ференцварош Ференцварош Данило Ігнатенко Данило Ігнатенко
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