Напередодні колишній гравець Динамо та збірної України Артем Мілевський опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram пост, яким підтвердив своє перебування у столиці України: "Усім повага, привіт із Києва. Ніхто звідси не поїде".

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Традиційно у коментарях вболівальники підтримували екс-футболіста, але знайшлися й такі, хто не вважає його поведінку геройською. Один з дописувачів звинуватив Мілевського у тому, що той у перші дні початку війни втік з України і повернувся лише тоді, коли почалось відведення ворожих військ. У приклад Мілевському було поставлено Олександра Алієва, який з перших днів нападу Росії записався до територіальної оборони Києва.

Такий закид явно не сподобався Артему і той не забарився з відповіддю: "Ти клоун б*я, чи що? Я нікуди не подівся з Києва. 38 с*ка днів? Іди нах*р звідси, як можна таке писати, гівно б*я".

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.

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