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"Иди, бл**ь, с ним в джокер сыграй, клоун", – Милевский уничтожил Бойко за поддержку Луческу

10:25 - Читати українською
"Иди, бл**ь, с ним в джокер сыграй, клоун", – Милевский уничтожил Бойко за поддержку Луческу
Артем Милевский / Фото Instagram

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский подлил масла в огонь в свой многолетний конфликт с Денисом Бойко.

В недавнем комментарии пресс-службе Динамо Денис Бойко призвал болельщиков киевлян поддержать нового тренера "бело-синих" Мирчу Луческу. Экс-форвард столичного клуба Артем Милевский не оставил этот факт без внимания.

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"Иди, бл**ь, с ним в джокер сыграй, клоун. Такую х**ню нести, псина, чтобы не выгнали тебя. Бойко, залижи всем и останься, черт", – написал Милевский Instagram под словами Бойко.

Напомним, между игроками давний конфликт, якобы Бойко много лет назад разоблачили во время нечестной игры в карты.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу Денис Денис Бойко Артем Артем Милевский
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