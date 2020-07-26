"Иди, бл**ь, с ним в джокер сыграй, клоун", – Милевский уничтожил Бойко за поддержку Луческу

В недавнем комментарии пресс-службе Динамо Денис Бойко призвал болельщиков киевлян поддержать нового тренера "бело-синих" Мирчу Луческу. Экс-форвард столичного клуба Артем Милевский не оставил этот факт без внимания.
Бойко поделился реакцией игроков Динамо на назначение Луческу
"Иди, бл**ь, с ним в джокер сыграй, клоун. Такую х**ню нести, псина, чтобы не выгнали тебя. Бойко, залижи всем и останься, черт", – написал Милевский Instagram под словами Бойко.
Напомним, между игроками давний конфликт, якобы Бойко много лет назад разоблачили во время нечестной игры в карты.
Динамо був потрібен "свій Мораєс" – переваги та ризики запрошення Луческу на посаду головного тренера киян