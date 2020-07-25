Бойко поделился реакцией игроков Динамо на назначение Луческу

"Для меня, профессионального футболиста, эта новость не изменила планы или задачи. Я должен качественно выполнять свою работу, независимо от того, кто возглавил команду. Все прекрасно знают, чего в карьере достиг Мирча Луческу. Его достижения говорят сами за себя, а что у него получится в Динамо – покажет время.

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Команда поддержала назначение Луческу, примет его с уважением и будет работать с ним на полную. Лично мне хотелось бы, чтобы Мирчу Луческу и Динамо поддержали болельщики. Сейчас нам важно, чтобы была возможность спокойно работать, готовиться к сезону и сосредоточиться на достижении результатов. Очень много эмоций вокруг команды в последнее время, необходимо успокоиться и планомерно идти вперед", – рассказал Бойко для официального сайта киевлян.

Новый тренер Динамо вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах Луческу возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.

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