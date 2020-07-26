"Іди, бл**ь, з ним в джокер зіграй, клоун", – Мілевський знищив Бойка за підтримку Луческу

Екс-форвард збірної України Артем Мілевський підлив масла у вогонь у свій багаторічний конфлікт з Денисом Бойком.

У нещодавньому коментарі прес-службі Динамо Денис Бойко закликав вболівальників киян підтримати нового тренера "біло-синіх" Мірчу Луческу. Екс-форвард столичного клубу Артем Мілевський не залишив цей факт поза увагою.

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"Іди, бл**ь, з ним в джокер зіграй, клоун. Таку х**ню нести, псина, аби не вигнали тебе. Бойко, залижи всім і залишся, чорт", – написав Мілевський Instagram під заявою Бойка.

Нагадаємо, між гравцями є давній конфлікт, нібито Бойка багато років тому викрили під час нечесної гри у карти.

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