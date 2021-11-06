Радомле и Целе устроили перестрелку, в которой нашлось место роскошному голу.

Форвард хозяев Гедеон Гузина забил образцовым ударом через себя, который можно заносить в учебники.

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Это был первый гол во встрече. На 21-й минуте Примц выполнил высокую подачу в штрафную – Гузина обработал мяч грудью, а вторым касанием пробил через себя в девятку. Во второй половине команды забили по два гола, и Радомле вышел победителем.

Заметим, что в общем Гузина не слишком радует результативностью – всего 3 мяча в 9 матчах текущего сезона.

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