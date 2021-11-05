Победителем номинации стал 22-летний нападающий Вольфсбурга Лукас Нмеча.

Левандовски стал игроком недели в Лиге чемпионов – он опередил дуэт португальцев и лидера Ювентуса

Звезда "волков" опередил таких монстров, как Криштиану Роналду, Роберт Левандовски и Карим Бензема. Нмеча грудью обработал верховую передачу, а затем мощно влепил в ближнюю девятку ворот Зальцбурга. Гол форварда оказался не только красивым, но и победным.

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Добавим, что следующий тур Лиги чемпионов состоится 23-24 ноября.

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