Форвард господарів Гедеон Гузіна забив зразковим ударом через себе, який можна заносити у підручники.

Роналду, Лєвандовскі та Бензема поступилися зірці Вольфсбурга у голосуванні за гол тижня Ліги чемпіонів

Це був перший гол у зустрічі. На 21-й хвилині Прімц виконав високу подачу у карний майданчик – Гузіна обробив м'яч грудьми, а другим дотиком пробив через себе в дев'ятку. У другій половині команди забили по два голи, і Радомлє вийшов переможцем.

Зауважимо, що загалом Гузіна не надто тішить результативністю – всього 3 м'ячі у 9 матчах поточного сезону.

"Яшин помилився, Беца врятував ворота": перший олімпійський чемпіон та друг Пушкаша мріяв про Карпати і малював шедеври